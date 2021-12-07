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СМИ: Киев просит у США оружие, которое предназначалось Афганистану

Кира Карон
07:19 07.12.2021
По данным СМИ, в список были включены и системы вооружений, которые планировалось поставить в Афганистан.
СМИ: Киев просит у США оружие, которое предназначалось Афганистану
© Фото: defense.gov
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Министр обороны Украины Алексей Резников в ноябре обращался к главе Пентагона Ллойду Остину с просьбой на случай якобы возможного «вторжения России» расширить поставки Киеву оружия. Об этом сообщило издание Foreign Policy.



«Подробный список оружия, который был впервые представлен Резниковым Остину в середине ноября, и о котором ранее подробно не сообщалось, включал средства для воздушной, морской обороны и электронной борьбы», - сообщает издание.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не нуждается в военных контингентах США или Канады для того, чтобы «защититься от России», но украинские войска нуждаются в модернизации имеющихся у них вооружений.

Согласно данным СМИ, ранее стало известно, что руководство США сейчас рассматривает возможность введения санкций против РФ для сдерживания якобы «вторжения» России на территорию Украины. По данным прессы, ограничительные меры могут коснуться энергетических компаний.

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