Десятки судов скопились в районе Керченского пролива

В районе Керченского пролива вечером 9 декабря скопились одновременно несколько десятков судов. К настоящему времени не поступало официальной информации от Росморречфлота относительно сложившейся ситуации.

О судоходной «пробке» свидетельствуют данные, размещенные на портале Marine Traffic.

Ранее стало известно, что украинский военный корабль «Донбасс» начал движение в сторону Керченского пролива без оформления предварительных заявок на прохождение в данной акватории со стороны Киева. Действия судна были расценены как представляющие угрозу для мореплавания. В данный момент корабль ВМС Украины лег на обратный путь.