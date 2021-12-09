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Десятки судов скопились в районе Керченского пролива

Анна Берестовая
23:14 09.12.2021
Несколько десяткой кораблей «застряли в пробке» в районе Керченского пролива.
Десятки судов скопились в районе Керченского пролива
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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В районе Керченского пролива вечером 9 декабря скопились одновременно несколько десятков судов. К настоящему времени не поступало официальной информации от Росморречфлота относительно сложившейся ситуации.

 О судоходной «пробке» свидетельствуют данные, размещенные на портале Marine Traffic.

Ранее стало известно, что украинский военный корабль «Донбасс» начал движение в сторону Керченского пролива без оформления предварительных заявок на прохождение в данной акватории со стороны Киева. Действия судна были расценены как представляющие угрозу для мореплавания. В данный момент корабль ВМС Украины лег на обратный путь.

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