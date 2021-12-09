Российские Су-27 сопроводили американские и французские самолеты над Черным морем

Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающиеся к Государственной границе РФ воздушные цели над нейтральными водами Черного моря. В воздух были подняты три истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения территориальной границы.

Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два тактических истребителя «Мираж-2000» и «Рафаль» ВКС Франции, самолет разведчик CL-600 «Артемис» сухопутных войск США, стратегический самолет разведчик RC-135 ВВС США, а также самолет-заправщик КС-135 ВКС Франции и сопроводили их над акваторией Черного моря.

Российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования после разворота иностранных военных самолетов от российской границы. Нарушения границы России не было допущено.

Полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранных государств.

Материал подготовила Елизавета Потейчук.