Президент РФ заявил, что НАТО хочет превратить Россию в Московию

В России много национальностей и религий, а НАТО хочет превратить государство в Московию. Об этом на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил президент РФ Владимир Путин.

«Разве русский народ заинтересован в разложении и распаде Российской Федерации, разве это будет Россия, которая создавалась как многонациональная и многоконфессиональная страна? Вы хотите превратить нас в Московию? Ну, в НАТО это хотят сделать», - сказал президент.

Также Владимир Путин во время заседания СПЧ заявил о некорректности убеждений о том, что Белоруссия находится на довольствии РФ. При этом президент отметил, что относиться к самой стране и ее руководителям можно по-разному.