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Президент РФ заявил, что НАТО хочет превратить Россию в Московию

Кира Тило
22:54 09.12.2021
Президент отметил, что в стране много национальностей и религий.
Президент РФ заявил, что НАТО хочет превратить Россию в Московию
© Фото: Andreas Franke picture alliance Globallookpress
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В России много национальностей и религий, а НАТО хочет превратить государство в Московию. Об этом на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил президент РФ Владимир Путин.

«Разве русский народ заинтересован в разложении и распаде Российской Федерации, разве это будет Россия, которая создавалась как многонациональная и многоконфессиональная страна? Вы хотите превратить нас в Московию? Ну, в НАТО это хотят сделать», - сказал президент.

Также Владимир Путин во время заседания СПЧ заявил о некорректности убеждений о том, что Белоруссия находится на довольствии РФ. При этом президент отметил, что относиться к самой стране и ее руководителям можно по-разному.

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