Путин считает непозволительным говорить, что Белоруссия находится на довольствии РФ

В рамках заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) глава российского государства Владимир Путин заявил о некорректности убеждений о том, что Белоруссия находится на довольствии РФ. При этом президент отметил, что относиться к самой стране и ее руководителям можно по-разному.

«Можно как угодно относиться к Белоруссии, белорусам, руководству Белоруссии, но говорить, что она находится у нас на довольствии, некорректно, Александр Николаевич. Ну непозволительно это делать публично. Это неуважение к целому народу и целой стране», - сказал российский глава, обращаясь к Александру Сокурову.

Помимо этого, Владимир Путин рассказал, что в середине 90-х в кабмине РФ работали сотрудники ЦРУ в качестве советников. Такими методами, говорит глава государства, другие страны пытались влиять на Россию в середине 1990-х годов, но в начале 2000-х президенту удалось пресечь эти действия.