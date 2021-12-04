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«Спартак» одержал первую за семь матчей в РПЛ победу

Ян Брацкий
20:53 04.12.2021
После 17-го тура РПЛ московская команда занимает девятое место в турнирной таблице с 23 очками.
«Спартак» одержал первую за семь матчей в РПЛ победу
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Московский «Спартак» победил грозненский «Ахмат» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «красно-белых». Таким образом, москвичи одержали первую победу за семь матчей. До этого «Спартак» дважды проигрывал и четыре матча свел вничью.

Счет открыли хозяева. На 13-й минуте Виктор Мозес отметился точным ударом. На исходе добавленного к первой половине встречи времени Даниил Уткин сравнял счет. Победу москвичам принес Квинси Промес, поставивший точку на исходе игры (87 минута), пишет «Спорт-Экспресс».

Концовку первого тайма и всю вторую половину встречи москвичи играли в меньшинстве. На 32-й минуте прямую красную карточку получил форвард «Спартака» Александр Соболев. В турнирной таблице московская команда занимает девятое место с 23 очками, грозненцы с 24 очками идут седьмыми.

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