Президент РФ не видит причин для содержания ректора «Шанинки» под стражей
Президент РФ не видит причин для содержания ректора «Шанинки» под стражей.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
|
Президент РФ не видит причин для содержания ректора «Шанинки» под стражей
Президент РФ не видит причин для содержания ректора «Шанинки» под стражей.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
22:07 В стране и мире
В ФСБ сообщили, что корабль ВМС Украины «Донбасс» движется к Керченскому проливу
21:52 В стране и мире
Захарова осудила участие в «антироссийском сборище» замглавы МИД Литвы
20:14 В стране и мире
Макрон анонсировал проведение переговоров с Путиным на следующей неделе
20:01 В стране и мире
Глава германского МИД призвала поддерживать диалог с Москвой в формате Совета Россия - НАТО
19:23 В стране и мире
Один человек погиб в ДТП с участием автобуса и грузовика в Нижегородской области
Популярное
Начальник Генштаба ВС РФ заявил, что силовые провокации Украины в Донбассе будут пресекаться
В Москве произошла жестокая драка в подземном переходе
В Роспотребнадзоре назвали симптомы «омикрона»
Ученые определили время жизни последних мамонтов
Генпрокуратура предложила ограничить замену уголовных сроков мелким коррупционерам штрафами
МИД Украины: страна готова на уступки в диалоге с РФ, но лишь на взаимной основе