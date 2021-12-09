Путин заявил, что часть мира считает РФ своим противником

Россия не становилась врагом ни одной стране, но часть мира считает РФ противником. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Россия не становилась врагом ни одной стране, это определенная часть мира считает РФ своим противником», - сказал Путин.

Также, во время заседания СПЧ, президент отметил, что события, происходящие в Донбассе, напоминают геноцид. Такое мнение выразил глава государства, обращаясь к украинскому журналисту Кириллу Вышинскому.