Путин заявил, что часть мира считает РФ своим противником
Президент отметил, что Россия не становилась врагом ни одной стране.
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Россия не становилась врагом ни одной стране, но часть мира считает РФ противником. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«Россия не становилась врагом ни одной стране, это определенная часть мира считает РФ своим противником», - сказал Путин.
Также, во время заседания СПЧ, президент отметил, что события, происходящие в Донбассе, напоминают геноцид. Такое мнение выразил глава государства, обращаясь к украинскому журналисту Кириллу Вышинскому.