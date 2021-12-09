Рябков заявил, что Россия не против подключения США к «нормандскому формату» по Украине

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия не выступает против того, чтобы США подключились к «нормандскому формату» в процесс урегулирования обстановки на Украине. Однако Рябков выразил непонимание того, что американская сторона может предложить для реализации своих действий.

«Во-первых, мы не против этого. Во-вторых, не мы испытывали сомнения на эту тему, в-третьих, мы не совсем понимаем, с чем американцы могут прийти в этот формат, и не очень представляем себе, готовы ли они делать то, что является абсолютным императивом - то есть сдерживать клиентов в Киеве и добиваться от них движения к выполнению минского комплекса мер», - заявил замглавы МИД журналистам.

Кроме того, Рябков заметил, что украинская проблематика играет определяющую роль в отношениях России и США. Замглавы МИД допустил создание контактов с американской стороной по данному вопросу, однако договоренностей, по его словам, достигнуто не было.

Замглавы МИД РФ назвал фактором дестабилизации возможные учения США и Израиля против Ирана. Он подчеркнул, что эта информация не вызвала у него удивления. Также, с его слов, Россия призывает Америку и Израиль проявить сдержанность в вопросе их планов по проведению учений против Ирана. Рябков уточнил, что любое тренировочное мероприятие рискует перерасти в дальнейшее осложнение ситуации.