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Рябков заявил, что Россия не против подключения США к «нормандскому формату» по Украине

Елизавета Потейчук
21:12 09.12.2021
Замглавы МИД РФ считает, что тема Украины определяет в целом отношения США и России.
Рябков заявил, что Россия не против подключения США к «нормандскому формату» по Украине
© Фото: Alexei Nikolsky Kremlin Pool Globallookpress
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Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия не выступает против того, чтобы США подключились к «нормандскому формату» в процесс урегулирования обстановки на Украине. Однако Рябков выразил непонимание того, что американская сторона может предложить для реализации своих действий.

«Во-первых, мы не против этого. Во-вторых, не мы испытывали сомнения на эту тему, в-третьих, мы не совсем понимаем, с чем американцы могут прийти в этот формат, и не очень представляем себе, готовы ли они делать то, что является абсолютным императивом - то есть сдерживать клиентов в Киеве и добиваться от них движения к выполнению минского комплекса мер», - заявил замглавы МИД журналистам.

Кроме того, Рябков заметил, что украинская проблематика играет определяющую роль в отношениях России и США. Замглавы МИД допустил создание контактов с американской стороной по данному вопросу, однако договоренностей, по его словам, достигнуто не было.

Замглавы МИД РФ назвал фактором дестабилизации возможные учения США и Израиля против Ирана. Он подчеркнул, что эта информация не вызвала у него удивления. Также, с его слов, Россия призывает Америку и Израиль проявить сдержанность в вопросе их планов по проведению учений против Ирана. Рябков уточнил, что любое тренировочное мероприятие рискует перерасти в дальнейшее осложнение ситуации.

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