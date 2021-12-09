Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Рябков назвал фактором дестабилизации возможные учения США и Израиля против Ирана

Елизавета Потейчук
20:19 09.12.2021
Замглавы МИД подчеркнул, что Россия не возражает насчет подключения США к урегулированию обстановки на Украине «нормандском формате».
Рябков назвал фактором дестабилизации возможные учения США и Израиля против Ирана
© Фото: Artur Widak ZUMAPRESS.com Globallookpress
Читайте нас на:

Заместитель руководителя министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что вероятные совместные учения США и Израиля, направленные против Ирана, являются дестабилизирующим фактором. По его словам, эти сведения не вызывают удивления.

«Я этому не удивляюсь. Мы, конечно же, исходим из того, что США и Израиль, будучи ближайшими союзниками и в значительной мере разделяющие оценки иранской политики и роль Ирана в регионе, могут проводить такого рода мероприятия. Они, на наш взгляд, должны понимать, что это тоже в определенной мере фактор дестабилизации», - рассказал Рябков журналистам.

Россия призываем Америку и Израиль проявить сдержанность в вопросе их планов по проведению учений против Ирана, сказал Рябков. Он уточнил, что любое тренировочное мероприятие рискует перерасти в дальнейшее осложнение ситуации.

«Любое мероприятие учебно-тренировочного характера во столь взрывоопасном регионе несет риск того, что оно может перерасти в дальнейшее осложнение. Это не нужно. Сейчас важно проявлять сдержанность и фокусироваться на содействии переговорному процессу, который после долгой паузы возобновился в Вене», - считает замглавы МИД.

Также Рябков выразил мнение, что ограничительные меры против Ирана только уменьшат шансы восстановить ядерную сделку. Более того, замглавы МИД отметил, что действия США мешают диалогу.

Кроме того, замглавы МИД подчеркнул, что российская сторона не имеет возражений по поводу подключения США к урегулированию обстановки на Украине в «нормандском формате». Однако, говорит Рябков, сейчас нет понимания того, что Вашингтон готов предложить со своей стороны.

«Во-первых, мы не против этого. Во-вторых, не мы испытывали сомнения на эту тему, в-третьих, мы не совсем понимаем, с чем американцы могут прийти в этот формат, и не очень представляем себе, готовы ли они делать то, что является абсолютным императивом - то есть сдерживать клиентов в Киеве и добиваться от них движения к выполнению минского комплекса мер», - объяснил он.

Ранее в Госдуме позитивно встретили решение Байдена обсудить нерасширение НАТО на восток. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе со «Звездой» отметил, что стороны обсудили перспективы подготовки будущего возобновления действующего всеобъемлющего плана в отношении Ирана.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:14 В стране и мире
Макрон анонсировал проведение переговоров с Путиным на следующей неделе
20:01 В стране и мире
Глава германского МИД призвала поддерживать диалог с Москвой в формате Совета Россия - НАТО
19:23 В стране и мире
Один человек погиб в ДТП с участием автобуса и грузовика в Нижегородской области
18:28 В стране и мире
В МИД РФ не исключили повторения Карибского кризиса
17:27 Армия
Профессиональные действия летчика спасли жизни 13 военнослужащих в Псковской области
Популярное
Видео
Начальник Генштаба ВС РФ заявил, что силовые провокации Украины в Донбассе будут пресекаться
Видео
В Москве произошла жестокая драка в подземном переходе
В Роспотребнадзоре назвали симптомы «омикрона»
Ученые определили время жизни последних мамонтов
Генпрокуратура предложила ограничить замену уголовных сроков мелким коррупционерам штрафами
МИД Украины: страна готова на уступки в диалоге с РФ, но лишь на взаимной основе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.