Рябков назвал фактором дестабилизации возможные учения США и Израиля против Ирана

Заместитель руководителя министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что вероятные совместные учения США и Израиля, направленные против Ирана, являются дестабилизирующим фактором. По его словам, эти сведения не вызывают удивления.

«Я этому не удивляюсь. Мы, конечно же, исходим из того, что США и Израиль, будучи ближайшими союзниками и в значительной мере разделяющие оценки иранской политики и роль Ирана в регионе, могут проводить такого рода мероприятия. Они, на наш взгляд, должны понимать, что это тоже в определенной мере фактор дестабилизации», - рассказал Рябков журналистам.

Россия призываем Америку и Израиль проявить сдержанность в вопросе их планов по проведению учений против Ирана, сказал Рябков. Он уточнил, что любое тренировочное мероприятие рискует перерасти в дальнейшее осложнение ситуации.

«Любое мероприятие учебно-тренировочного характера во столь взрывоопасном регионе несет риск того, что оно может перерасти в дальнейшее осложнение. Это не нужно. Сейчас важно проявлять сдержанность и фокусироваться на содействии переговорному процессу, который после долгой паузы возобновился в Вене», - считает замглавы МИД.

Также Рябков выразил мнение, что ограничительные меры против Ирана только уменьшат шансы восстановить ядерную сделку. Более того, замглавы МИД отметил, что действия США мешают диалогу.

Кроме того, замглавы МИД подчеркнул, что российская сторона не имеет возражений по поводу подключения США к урегулированию обстановки на Украине в «нормандском формате». Однако, говорит Рябков, сейчас нет понимания того, что Вашингтон готов предложить со своей стороны.

«Во-первых, мы не против этого. Во-вторых, не мы испытывали сомнения на эту тему, в-третьих, мы не совсем понимаем, с чем американцы могут прийти в этот формат, и не очень представляем себе, готовы ли они делать то, что является абсолютным императивом - то есть сдерживать клиентов в Киеве и добиваться от них движения к выполнению минского комплекса мер», - объяснил он.

Ранее в Госдуме позитивно встретили решение Байдена обсудить нерасширение НАТО на восток. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе со «Звездой» отметил, что стороны обсудили перспективы подготовки будущего возобновления действующего всеобъемлющего плана в отношении Ирана.