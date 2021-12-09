В Госдуме заявили, что ко второму чтению доработают важные детали по проектам о QR-кодах

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов сообщил, что важные детали по готовящимся законопроектам о QR-кодах будут доработаны ко второму чтению. Он сообщил, что в нижней палате парламента осознают всю серьезность складывающейся ситуации с повсеместным введением QR-кодов в общественных местах и на транспорте.

«Мы четко отдаем себе отчет о социальной значимости этих вопросов, видим, какой резонанс они вызывают в обществе. Поверьте мне, мы продумаем все досконально», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Парламентарий добавил, что первое чтение законопроекта - это основная концепция, ко второму чтению все нюансы и все «белые пятна» будут учтены, в чем он не имеет никаких сомнений. Также он затронул тему неофициально переболевших коронавирусом людей, имеющих большой титр антител.

«Как будут поступать с людьми с антителами, - наверное наиболее сейчас волнующий вопрос. Бывает, что все члены семьи переболели вместе: трое получили ПЦР положительный, один не получил. Мы понимаем, что все болели ковидом, но у одного тест был отрицательный», - отметил Хубезов.

Ранее в СМИ появлялось сообщение, что QR-коды при продаже авиабилетов проверяться не будут, но будут учитываться во время регистрации на рейс.