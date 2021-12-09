Число пострадавших в ДТП под Нижним Новгородом возросло до 11 человек

Число пострадавших при столкновении автобуса и КАМАЗа на трассе в Ардатовском районе Нижегородской области выросло до 11 человек. Региональная прокуратура организовала проверку по факту трагедии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту ДТП, произошедшего сегодня вечером, 9 декабря 2021 года, в Ардатовском районе в с. Кологреево. В результате аварии 11 человек обратились за медицинской помощью», - сказано в сообщении.

По предварительным данным, произошло столкновение автобуса, водитель которого занимался частными перевозками, и грузового автомобиля.

Ранее стало известно, что в результате аварии один человек погиб. По данным МЧС по Нижегородской области, для ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства от ведомства: 6 человек, 2 единицы техники