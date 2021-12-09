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Один человек погиб в ДТП с участием автобуса и грузовика в Нижегородской области

Елизавета Потейчук
19:23 09.12.2021
Информация о количестве пострадавших уточняется.
Один человек погиб в ДТП с участием автобуса и грузовика в Нижегородской области
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В Ардатовском районе Нижегородской области автобус ПАЗ столкнулся с грузовиком. В результате аварии пострадали люди. 

«09 декабря 2021 г. в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о столкновении двух транспортных средств в Ардатовском районе, автодорога Ардатов – Арзамас, у н.п. Идеал. В результате ДТП есть пострадавшие. Для ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 6 человек, 2 единицы техники», - говорится на сайте МЧС по Нижегородской области.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС, в ДТП погиб один человек.

Ранее на трассе М-8 под Архангельском столкнулись несколько десятков машин. В результате аварии движение по трассе было затруднено - для обеспечения проезда на место прибыли сотрудники ГИБДД.

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