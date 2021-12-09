В стране и мире Один человек погиб в ДТП с участием автобуса и грузовика в Нижегородской области Елизавета Потейчук Информация о количестве пострадавших уточняется. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: В Ардатовском районе Нижегородской области автобус ПАЗ столкнулся с грузовиком. В результате аварии пострадали люди. «09 декабря 2021 г. в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о столкновении двух транспортных средств в Ардатовском районе, автодорога Ардатов – Арзамас, у н.п. Идеал. В результате ДТП есть пострадавшие. Для ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 6 человек, 2 единицы техники», - говорится на сайте МЧС по Нижегородской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС, в ДТП погиб один человек. Ранее на трассе М-8 под Архангельском столкнулись несколько десятков машин. В результате аварии движение по трассе было затруднено - для обеспечения проезда на место прибыли сотрудники ГИБДД. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика