Макрон выразил убеждение в необходимости диалога с Россией

В четверг президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что состоявшимся разговором с российским лидером Владимиром Путиным президент США Джо Байден показал, что в целом такой диалог необходим. Он сообщил это во время пресс-конференции, посвященной главным задачам Франции на время ее председательства в первом полугодии 2022 года в Европейском союзе.

«Необходимо продолжать требовательный диалог с Россией, и именно путем такого диалога можно приходить к новым решениям и развивать процесс, гарантирующий сохранение суверенитета Украины», - приводит слова французского президента РИА Новости.

Макрон выразил мысль, что только таким образом можно гарантировать сохранение суверенитета Украине, мир в Европе и стабильность на всем европейском континенте.

Ранее мировые СМИ охарактеризовали прошедшие переговоры президентов России и США как «киевская игра в цыпленка», подразумевая сражение, в котором никому не извлечь выгоды, но и прекратить его собственная гордость не позволяет.