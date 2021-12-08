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«Игра в цыпленка»: что говорят в мире о переговорах Байдена и Путина

Алексей Курильченко
Антон Альхимович
19:02 08.12.2021
Во всем мире позитивно встретили переговоры лидеров России и США, при этом признают, что чудес и резких перемен никто не ожидал.
«Игра в цыпленка»: что говорят в мире о переговорах Байдена и Путина
© Фото: Mikhail Metzel Kremlin Pool Globallookpress
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«Киевская игра в цыпленка» - с такими заголовками сегодня вышли американские СМИ, реагируя на минувшие переговоры президента США Джозефа Байдена и российского лидера Владимира Путина. Украинский вопрос, разумеется, был главным на повестке и неудивительно, что американцы воспринимают эту игру как «куриную» или иначе «игру в цыпленка» - метафору, обозначающее сражение, в котором никому не извлечь выгоды, но и прекращать его собственная гордость не позволяет.

Киев в этом плане как раз игровое поле, не более того. И даже угрозы в этом контексте выглядят как-то неубедительно. Но сам по себе факт диалога - уже серьезный прогресс. Для Киева это возможность реанимировать Нормандский формат, а вот Москва с Вашингтоном, похоже, и не рассчитывали закрыть какой-либо из пунктов за два часа по видеосвязи.

«Больших ожиданий от саммита Путин-Байден ни у кого не было. И пресс-секретарь президента, помощники президента, говорили о том, что не нужно ожидать чудес. Чудес не произошло», - считает историк, политолог, председатель Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Реакция Киева тоже не заставила себя ждать. Впрочем эта реакция мало чем отличается от большинства предыдущих.

«В целом я считаю, что это позитивно, что президент США разговаривал с президентом РФ. Детали этого разговора я бы хотел прокомментировать завтра, после моего разговора с президентом США», - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Лидеры российских политических фракций не остались в стороне, впрочем для них акцент с украинского вопроса ожидаемо сместился на другие темы.

«Последние 10 лет сломана вся система международных отношений, ситуация может развиваться непредсказуемо. Поэтому любая встреча лидеров стран мной воспринимается позитивно», - считает глава КПРФ Геннадий Зюганов.

Из других тем стоит отметить прогресс по иранскому вопросу и поднятие темы возвращения дипломатической собственности. Возможность работы посольств в полном режиме - стало бы первым явным шагом навстречу друг другу? Или все просто «игра в цыпленка»?

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