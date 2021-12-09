Захарова осудила участие в «антироссийском сборище» замглавы МИД Литвы

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что участие в «антироссийском сборище» заместителя министра иностранных дел Литвы Мантаса Адоменаса не останется без последствий. Захарова назвала действия дипломата неприемлемыми и «сгущающими и без того токсичную атмосферу российско-литовских отношений».

«В начале декабря с. г. состоялась очередная сходка, организованная в Вильнюсе при поддержке и покровительстве литовского внешнеполитического ведомства, а также депутатов парламента ЛР. Среди активных участников был замечен заместитель министра иностранных дел Литвы М. Адоменас. Подобное откровенное хамство и враждебность в отношении России не могут остаться без последствий», - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Представитель российского внешнедипломатического ведомства отметила, что мероприятие проходило при поддержке литовских властей. Захарова подчеркнула, что Литва давно уже вышла в «передовики» по проведению «антироссийских сборищ несистемной оппозиции» на территории страны.

Ранее Мария Захарова заявила, что «вакцинный национализм» в Кремле считают недопустимым. Кроме того, она отметила, что западные страны активно прибегают к принципу дискриминации.