Захарова считает недопустимым «вакцинный национализм»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «вакцинный национализм» в Кремле считают недопустимым. Кроме того, она отметила, что западные страны активно прибегают к принципу дискриминации. Захарова также подчеркнула, что Россия всегда указывала на недопустимость политики двойных стандартов и выступала против применения таких подходов.

«Напомню, он запрещен в международном праве. Они проводят свою политику вакцинного национализма. Это ведет к нарушению самого главного права человека - права на жизнь», - заявила она.

Ранее Мария Захарова обвинила США в развале системы международных отношений. Она указала на то, что американская сторона организует «саммиты демократий», которые являются всего лишь массовкой для интересов режима США.