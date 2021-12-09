Специалисты Минздрава РФ и Роспотребнадзора готовятся к вылету в ЮАР

Специалисты и Министерства здравоохранения России и Роспотребнадзора готовятся к вылету в ЮАР по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«По поручению президента России к вылету в ЮАР готовится группа специалистов Минздрава России при участии Роспотребнадзора», - цитирует Кузнецова ТАСС.

Вечером девятого декабря пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре Путина с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. В ходе диалога особое внимание уделялось ситуации с COVID-19 в африканской стране после выявления омикрон-штамма.