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Специалисты Минздрава РФ и Роспотребнадзора готовятся к вылету в ЮАР

Кира Тило
23:20 09.12.2021
Группа вирусологов отправится в ЮАР по поручению президента РФ.
Специалисты Минздрава РФ и Роспотребнадзора готовятся к вылету в ЮАР
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Специалисты и Министерства здравоохранения России и Роспотребнадзора готовятся к вылету в ЮАР по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«По поручению президента России к вылету в ЮАР готовится группа специалистов Минздрава России при участии Роспотребнадзора», - цитирует Кузнецова ТАСС.

Вечером девятого декабря пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре Путина с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. В ходе диалога особое внимание уделялось ситуации с COVID-19 в африканской стране после выявления омикрон-штамма. 

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