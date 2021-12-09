Замминистра обороны Фомин провел встречу с послом Мьянмы

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с вновь назначенным чрезвычайным и полномочным послом Республики Союз Мьянма в РФ Лвином У.

Фомин поздравил Лвина У со вступлением в должность по выполнению дипломатической службы в России. Стороны позитивно оценили двусторонние отношения, которые отличаются динамичным развитием и взаимовыгодным характером. Замгллавы оборонного ведомства и посол Мьянмы также подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления сотрудничества в оборонной сфере.

Ранее замминистра Фомин подписал изменения в соглашение о безопасности кораблей и авиации с Грецией. Нововведения направлены на повышение безопасности. Речь идет как о кораблях на воде, так и о полетах воздушных судов в непосредственной близости друг от друга.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов