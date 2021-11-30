Замминистра Фомин подписал изменения в соглашение о безопасности кораблей и авиации с Грецией

Сегодня, в ходе XIII сессии Смешанной Российско-Греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно- техническому сотрудничеству, заместитель министра обороны России Александр Фомин и первый заместитель Министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис подписали Протокол о внесении изменений в российско-греческое межправительственное Соглашение о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод от 10 апреля 2021 года.

В сообщении от Минобороны России указывается, что внесенные изменения направлены на повышение безопасности.

Речь идет как о кораблях на воде, так и о полетах воздушных судов в непосредственной близости друг от друга. Рассматриваемые в Протоколе ситуации относятся к случаям, произошедшим за пределами территориальных морей.

Ранее сообщалось, что Фомин обсудил с представителем президента Республики Конго военное сотрудничество.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгих