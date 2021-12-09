В МИД РФ заявили, что новый визит Нуланд пока не планируется

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в четверг сообщил журналистам, что точных договоренностей о дате визита заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд в Российскую Федерацию нет.

«Нет, пока ничего не планируется. Но все это достаточно подвижная материя: сегодня не планируется, а завтра может планироваться, - я в данном случае безотносительно к тем или иным персоналиям говорю», - цитирует его РИА Новости.

Замминистра добавил, что происходящие на Украине события и все связанное с ней имеет чрезвычайно острый характер, во многом определяющий нынешнее состояние нашего диалога с Вашингтоном. По этой причине он вполне допускает дальнейшие российско-американские контакты.

«Но пока нет никаких договоренностей на эту тему», - сообщил Рябков.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что в министерстве уже приступили к проработке решений по итогам разговора президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.