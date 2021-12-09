Захарова заявила о проработке решений по итогам разговора Путина и Байдена
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что МИД РФ приступил к проработке решений по итогам разговора президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.
«Поручения имеют долгосрочную основу, безусловно, после каждого саммита, будь то российско-американский саммит с участием представителей других стран, МИД, естественно, приступает к проработке его итогов. Так было и есть и в этот раз, поэтому, конечно, все это ведется», - сказала Захарова в эфире YouТube-канала «СоловьевLive».
Ранее президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели двухчасовые переговоры посредством закрытой онлайн-конференции. Лидеры РФ и США обсудили широкий круг вопросов, в том числе напряженность вокруг Украины и отношения России и НАТО.