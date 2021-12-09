Глава германского МИД призвала поддерживать диалог с Москвой в формате Совета Россия - НАТО

В четверг новый министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Анналена Бербок призвала поддерживать диалог с Российской Федерацией. Она считает целесообразным проводить его в формате Совета Россия - НАТО.

На совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе она выразила обеспокоенность возможной концентрацией войск на украинских границах.

«НАТО направила очень ясный сигнал России на прошлой неделе», - сказала она.

Также подчеркнула, что новое правительство ФРГ придерживается такой же позиции.

«Я также хочу сказать, что напряженность демонстрирует необходимость оживления Совета Россия - НАТО. И мы готовы это сделать», - сказала германский министр.

Ранее в российском Генштабе сообщили, что часть военной техники США не покинула Европу из приграничных с Россией территорий после учений НАТО.