На трассе М-8 под Архангельском столкнулись несколько десятков машин

На 1 221-м километре федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» под Архангельском произошло ДТП с участием 22 автомобилей. В результате движение по трассе было затруднено - для обеспечения проезда на место прибыли сотрудники ГИБДД.

«Сегодня около 8.15 в отдел полиции по Приморскому району поступила информация о дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на 1 221-м километре федеральной автодороги М-8 «Холмогоры». В настоящее время участниками ДТП стали уже 22 машины. Пострадавших нет», - говорится на сайте УМВД по Архангельской области.

Инцидент попал на запись видеорегистратора, она опубликована в соцсетях. На видео автомобили пытаются объехать участников ДТП.

Ранее на 493-м километре трассы M-4 «Дон» произошла массовая авария с участием 12 автомобилей. По предварительным данным, один из водителей не справился с управлением, что и стало причиной инцидента.