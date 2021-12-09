Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На трассе М-8 под Архангельском столкнулись несколько десятков машин

Алексей Курильченко
12:21 09.12.2021
В результате массовой аварии никто не пострадал.
© Видео: Вконтакте, Алексей Дерябин © Фото: Вконтакте, Алексей Дерябин
Читайте нас на:

На 1 221-м километре федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» под Архангельском произошло ДТП с участием 22 автомобилей. В результате движение по трассе было затруднено - для обеспечения проезда на место прибыли сотрудники ГИБДД.

«Сегодня около 8.15 в отдел полиции по Приморскому району поступила информация о дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на 1 221-м километре федеральной автодороги М-8 «Холмогоры». В настоящее время участниками ДТП стали уже 22 машины. Пострадавших нет», - говорится на сайте УМВД по Архангельской области.

Инцидент попал на запись видеорегистратора, она опубликована в соцсетях. На видео автомобили пытаются объехать участников ДТП.

Ранее на 493-м километре трассы M-4 «Дон» произошла массовая авария с участием 12 автомобилей. По предварительным данным, один из водителей не справился с управлением, что и стало причиной инцидента.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:33 В стране и мире
Видео
В Москве произошла жестокая драка в подземном переходе
12:21 В стране и мире
Видео
На трассе М-8 под Архангельском столкнулись несколько десятков машин
11:53 В стране и мире
СМИ раскрыли мотивы стрелявшего в МФЦ
12:12 В стране и мире
В России выявили 30 209 новых случаев COVID-19 за сутки
12:50 В стране и мире
Подруга подозреваемой в хищении денег из банка кассирши усомнилась в ее вине
Популярное
В Роспотребнадзоре назвали симптомы «омикрона»
Генпрокуратура предложила ограничить замену уголовных сроков мелким коррупционерам штрафами
МИД Украины: страна готова на уступки в диалоге с РФ, но лишь на взаимной основе
Юрист рассказал, когда власти могут забрать место на кладбище и перезахоронить умершего
Видео
Российские Су-27 сопроводили французские самолеты над Черным морем
В Роскосмосе назвали стоимость посещения Восточного
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.