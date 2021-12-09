Ушла из жизни первая женщина-номинант «Оскара» за лучшую режиссуру Лина Вертмюллер

Итальянский режиссер и сценарист Лина Вертмюллер скончалась в возрасте 93 лет. Она умерла в ночь со среды на четверг, причина смерти не уточняется.

Об этом сообщает агентство Ansa. В 1977 году Лина Вертмюллер стала первой женщиной в истории, которая была номинирована на премию «Оскар» за лучшую режиссуру. В 2019 году Вертмюллер объявили одним из четырех лауреатов почетной премии академии.

Ранее в Москве простились с режиссером Владимиром Наумовым. Он похоронен на Новодевичьем кладбище. Наумов является создателем таких фильмов, как «Тегеран-43» и «Бег».