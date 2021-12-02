В Москве простились с режиссером Наумовым

В Москве простились с режиссером Владимиром Наумовым. Сегодня его похоронили на Новодевичьем кладбище. На траурной церемонии присутствовали только родные и близкие друзья.

Владимир Наумов родился 6 декабря 1927 года в Ленинграде в кинематографической семье. В 1952 году успешно окончил режиссерский факультет ВГИКа. Режиссер является создателем таких фильмов, как «Тегеран-43» и «Бег». Помимо работы в кино, он ставил спектакли в «Современнике» и сотрудничал с телевидением.

Кроме того, зрителю Наумов знаком по фильмам «Выбор», «Закон», «Десять лет без права переписки» и другим картинам.

С 2002 года Владимир Наумов возглавлял Национальную академию кинематографических наук и искусств. Знаменитый режиссер умер 29 ноября на 94-м году жизни.