В Москве простились с режиссером Наумовым
Народного артиста СССР не стало в понедельник, 29 ноября. Владимиру Наумову было 93 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Москве простились с режиссером Владимиром Наумовым. Сегодня его похоронили на Новодевичьем кладбище. На траурной церемонии присутствовали только родные и близкие друзья.
Владимир Наумов родился 6 декабря 1927 года в Ленинграде в кинематографической семье. В 1952 году успешно окончил режиссерский факультет ВГИКа. Режиссер является создателем таких фильмов, как «Тегеран-43» и «Бег». Помимо работы в кино, он ставил спектакли в «Современнике» и сотрудничал с телевидением.
Кроме того, зрителю Наумов знаком по фильмам «Выбор», «Закон», «Десять лет без права переписки» и другим картинам.
С 2002 года Владимир Наумов возглавлял Национальную академию кинематографических наук и искусств. Знаменитый режиссер умер 29 ноября на 94-м году жизни.