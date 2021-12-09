Эксперт высказался об изменениях в законе о расширении полномочий полиции

Юрист Глеб Подъяблонский в разговоре со «Звездой» объяснил, к каким последствиям в жизни россиян приведут поправки в закон о превышении полномочий полицейских. Он выделил изменение, согласно которому правоохранители смогут проникать в квартиры и иные помещения, если им будет доложено о нахождении в них преступника.

«Теперь полиции, чтобы вломиться в любой дом, достаточно сказать: “А мы гнались за преступником, и нам показалось, что он туда забежал”», - говорит специалист.

Подъяблонский также отметил, что беспрепятственное вскрытие автомобилей полицейскими «дает им карт-бланш» на осуществление осмотра без ведома водителя. При этом, говорит эксперт, если правоохранитель заподозрит у человека наличие при себе запрещенных предметов, он имеет право провести личный осмотр гражданина.

«Раньше какая процедура была - понятые, минимум два, а теперь они просто могут провести личный осмотр. Не обыск, а осмотр», - отметил юрист.

«Вишенкой на торте» Подъяблонский назвал нововведение, гласящее о получении права силовиками представляться после задержания подозреваемого. Эксперт рассказал, что имел возможность общения с полицейскими, которые ему поведали о том, что во многом у них «связаны руки». Но с другой стороны, считает юрист, закон является «палкой о двух концах», а его реализация зависит от того, как и кто его будет исполнять.

«Если он окажется в руках честных, добросовестных, законопослушных, исполнительных сотрудников полиции, он даст им намного больше возможностей, чтобы нас с вами защищать. Но если он окажется в руках у не совсем честных сотрудников полиции, то это дает им такие возможности для того, чтобы бараний рог скручивать, что мало не покажется», - сказал он.

Ранее юрист Елена Гринь рассказала о преимуществах поправок в закон «О полиции». По словам заместителя завкафедрой интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МФЮА), нововведения позволят полицейским своевременно реагировать в случае угрозы жизни граждан.