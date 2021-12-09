Путин поговорил по телефону с экс-канцлером ФРГ Меркель

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе беседы Меркель выразила признательность за совместную работу с российским лидером и пожелала ему удачи в диалоге с нынешним главой Германии Олафом Шольцем.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с Ангелой Меркель, завершившей 8 декабря свою деятельность в должности федерального канцлера Федеративной Республики Германия. Ангела Меркель, выразив признательность президенту России за совместную работу, пожелала успехов в налаживании диалога с новым главой правительства Германии Олафом Шольцем», - сообщила пресс-служба Кремля.

При этом Путин отметил, что Меркель всегда будут рады видеть в России.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на то, что между президентом России Владимиром Путиным и новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем сложатся конструктивные отношения. Контактов с новым правительством Германии, по словам Пескова, пока не было, но Владимир Путин направил новому главе кабмина ФРГ поздравительную телеграмму.