В МИД РФ не исключили повторения Карибского кризиса

Из-за напряженных отношений России и США нельзя исключать повторения ситуации, аналогичной Карибскому кризису 1962 года. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Тем не менее у сторон еще есть время на то, чтобы договориться о нерасширении НАТО на здравой основе.

«Вы знаете, может до этого дойти вполне. Если, как говорится, товарищи с той стороны не понимают, и будет продолжаться все так, как идет, мы вполне можем, по логике развития событий, вдруг проснуться и увидеть себя в чем-то похожем. Это будет вообще провал дипломатии, провал внешней политики. Но время еще есть попробовать договориться на здравой основе», - сказал Рябков журналистам.

Также Рябков сообщил, что Россия считает необходимым отодвинуть от себя угрозу со стороны стран Запада. Он отметил, что в ведомстве считают недопустимым военное освоение на рубежах страны, и заявил о необходимости предоставления глобальных гарантий безопасности.