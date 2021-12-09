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В МИД РФ не исключили повторения Карибского кризиса

Алексей Курильченко
18:28 09.12.2021
По мнению Сергея Рябкова, у стран еще есть время договориться о нерасширении НАТО, которое может дополнительно усилить напряженность.
В МИД РФ не исключили повторения Карибского кризиса
© Фото: Globallookpress
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Из-за напряженных отношений России и США нельзя исключать повторения ситуации, аналогичной Карибскому кризису 1962 года. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Тем не менее у сторон еще есть время на то, чтобы договориться о нерасширении НАТО на здравой основе.

«Вы знаете, может до этого дойти вполне. Если, как говорится, товарищи с той стороны не понимают, и будет продолжаться все так, как идет, мы вполне можем, по логике развития событий, вдруг проснуться и увидеть себя в чем-то похожем. Это будет вообще провал дипломатии, провал внешней политики. Но время еще есть попробовать договориться на здравой основе», - сказал Рябков журналистам.

Также Рябков сообщил, что Россия считает необходимым отодвинуть от себя угрозу со стороны стран Запада. Он отметил, что в ведомстве считают недопустимым военное освоение на рубежах страны, и заявил о необходимости предоставления глобальных гарантий безопасности.

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