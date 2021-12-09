В МИД РФ считают необходимым отодвинуть угрозу стран Запада от России

Россия считает необходимым отодвинуть от себя угрозу со стороны стран Запада. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что в ведомстве считают недопустимым военное освоение на рубежах страны, и заявил о необходимости предоставления глобальных гарантий безопасности.

«Это означает прежде всего недопущение военной деятельности в разных аспектах поблизости от наших границ, недопущение военного и военно-технического освоения нашими противниками соответствующих территорий и акваторий, что мы наблюдаем все больше и больше - то есть по большому счету отодвинуть угрозу от нас, от наших рубежей, вот что имеется в виду», - сказал Рябков журналистам.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если Украина вступит в НАТО, то на ее территории будет размещено угрожающее России оружие. В Кремле выразили обеспокоенность возможным вступлением Украины в Североатлантический альянс.