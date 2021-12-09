Эксперт объяснил причины роста цен на автомобили

Вице-президент Российской ассоциации автомобильных дилеров Денис Мигаль в беседе со «Звездой» объяснил причины резкого роста цен на автомобили. По его словам, проблемы рынка связаны с пандемией коронавируса, вызвавшей нехватку полупроводников, нарушение логистики и ограничения. Такая ситуация может сохраниться в течение всего 2022 года.

«Безусловно, на рынке существует дефицит. Более того, мы живем в этих условиях больше года. К большому сожалению, производители уже корректируют план на 2022 год, который и без того был, мягко говоря, не очень амбициозный. На мой взгляд, дефицит продолжится весь следующий год. Связано это с дефицитом полупроводников, разрывом логистических цепочек. Плюс ковидные ограничения», - рассказал эксперт.

Он отметил, что из-за возникшего дефицита страдают все: покупатели, дилеры и производители.

«В этой связи покупателям надо действовать по следующему принципу: руководствоваться своими потребностями в рамках характеристик. Надо быть более гибким, выбирая модельный ряд, марку машины и так далее. Конечно же смотреть на автомобили с пробегом, которые в этой ситуации могут выручить. И не откладывать покупку - думаю, рост цен сохранится в течение всего 2022 года», - посоветовал эксперт.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр посоветовал россиянам перенести покупку нового автомобиля на год-два. По его словам, после пандемии в мире были нарушены все коммерческие связи.

К тому же Россию и страны СНГ поставщики рассматривают в целом как вторичный рынок, удовлетворяя в первую очередь спрос на рынках Европы и Америки.