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Эксперт объяснил причины роста цен на автомобили

Алексей Курильченко
17:18 09.12.2021
Денис Мигаль считает, что проблемы на автомобильном рынке продлятся весь следующий год - производители уже корректируют свои планы с учетом существующих ограничений.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Вице-президент Российской ассоциации автомобильных дилеров Денис Мигаль в беседе со «Звездой» объяснил причины резкого роста цен на автомобили. По его словам, проблемы рынка связаны с пандемией коронавируса, вызвавшей нехватку полупроводников, нарушение логистики и ограничения. Такая ситуация может сохраниться в течение всего 2022 года.

«Безусловно, на рынке существует дефицит. Более того, мы живем в этих условиях больше года. К большому сожалению, производители уже корректируют план на 2022 год, который и без того был, мягко говоря, не очень амбициозный. На мой взгляд, дефицит продолжится весь следующий год. Связано это с дефицитом полупроводников, разрывом логистических цепочек. Плюс ковидные ограничения», - рассказал эксперт.

Он отметил, что из-за возникшего дефицита страдают все: покупатели, дилеры и производители.

«В этой связи покупателям надо действовать по следующему принципу: руководствоваться своими потребностями в рамках характеристик. Надо быть более гибким, выбирая модельный ряд, марку машины и так далее. Конечно же смотреть на автомобили с пробегом, которые в этой ситуации могут выручить. И не откладывать покупку - думаю, рост цен сохранится в течение всего 2022 года», - посоветовал эксперт.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр посоветовал россиянам перенести покупку нового автомобиля на год-два. По его словам, после пандемии в мире были нарушены все коммерческие связи.

К тому же Россию и страны СНГ поставщики рассматривают в целом как вторичный рынок, удовлетворяя в первую очередь спрос на рынках Европы и Америки.

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