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Россиянам порекомендовали отложить покупку нового автомобиля на один-два года

Валентина Пескова
19:14 31.08.2021
В Национальном союзе автомобилистов объяснили, что на фоне эпидемии коронавируса на мировом авторынке нарушилась логистика и новые модели машин практически не поступают в страну.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Если кто-то из россиян в ближайшее время планирует по какой-то причине приобрести новый автомобиль, то лучше это перенести на ближайшие год-два, когда восстановится ситуация на мировом автомобильном рынке. Как отметил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр, после пандемии в мире были нарушены все коммерческие связи.

«Многие предприятия на период карантина просто вставали. И вся мировая логистика была нарушена. Сейчас в России не хватает большого количества комплектующих для автомобилей, что послужило причиной того, что цены на машины сильно поднялись и автомобили стали определенным дефицитом для нашей страны. Новые модели практически не поставляются, и запчасти к уже имеющимся также найти довольно проблематично. Поэтому окружающим я рекомендую не участвовать в этой вакханалии суперцен на автомобили и просто не торопиться с покупкой и подождать какое-то время», - посоветовал «Звезде» специалист.

Кризис в связи с COVID-19 достаточно плотно ударил по доходам граждан РФ, поэтому роста продаж автомобилей не было. К тому же Россию и страны СНГ поставщики рассматривают в целом как вторичный рынок, удовлетворяя в первую очередь спрос на рынках Европы и Америки, пояснил Ян Хайцеэр. Зачастую спрос на автомобили в России сейчас превышает возможности и квоты, то есть то количество автомобилей, которые автосалон готов продать.

Для того чтобы компенсировать убытки, дилеры идут на ухищрения, начиная накидывать цены на комплектующие к уже имеющимся автомобилям. Продавцы пытаются навязать покупателям дополнительные ненужные им аксессуары или технические опции.

«Условно говоря, продать коврики покупателю за 50 тысяч рублей, если они стоят пять тысяч. Хотя есть и такие люди, которые готовы потратить свои деньги свободно и не обращают на эти уловки никакого внимания», - отметил вице-президент Национального союза автомобилистов.

Поэтому, подытожил Хайцеэр, пока на российском рынке существует дефицит запчастей, покупку нового автомобиля лучше отложить, а вместо этого вложить деньги в ремонт машины, которая у вас уже имеется.

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