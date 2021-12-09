Врач назвал необычный напиток для сжигания жира

Употребление необычного напитка перед тренировками помогает убрать жир на животе. Речь идет о смеси свекольного сока и кофе. Об этом рассказал врач и телеведущий Сергей Агапкин. По словам специалиста, такой коктейль увеличивает эффект от любой физической нагрузки.

Свекольный сок обладает сосудорасширяющим действием, поэтому усиливает кровоток, кофеин, в свою очередь, можно считать мобилизатором жировой ткани, потому что заставляет «отдавать жировые клетки более охотно».

«Если такой напиток применяется до тренировки, это стимулирует выход жирных кислот», - заявил доктор в программе «О самом главном» на канале «Россия 1».

Агапкин заверил, что эффект от тренировки усилится на 10-15%, если сначала выпить коктейль из свекольного сока и кофе.

Также для коррекции веса врач посоветовал заменить высококалорийные продукты из рациона более легкими аналогами и не запивать еду сладкими соками.