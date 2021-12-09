МИД РФ сообщил о тупиковой ситуации в установлении мира на Украине из-за действий ЕС

После того как к процессу милитаризации Украины подключился Евросоюз, переговоры по мирному урегулированию ситуации зашли в тупик. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, прошедшие 7-8 декабря заседания контактной группы не принесли никаких результатов.

«Недавно в процесс милитаризации Украины включился Евросоюз. 2 декабря Совет ЕС принял решение о выделении 31 миллиона евро на военно-техническую помощь ВВС Украины. Данная техническая помощь никак не способствует миру в Донбассе. На этом фоне переговоры по мирному урегулированию фактически зашли в тупик», - сказала Захарова в ходе брифинга.

Ранее Захарова заявила, что США намеренно разрушают нынешнюю систему международных отношений во главе с ООН. Дипломат считает, что Штаты стремятся занять доминирующую позицию в мире по данному вопросу.