Дочь Пеле рассказала о состоянии футболиста

Дочь знаменитого трехкратного чемпиона по футболу Пеле, Кели Насименту, опубликовала совместную фотографию с отцом. На ней отец и дочь находятся в больничной палате и оба улыбаются.

В своем Instagram-аккаунте Келли сообщает, что через два дня ее отец возвращается домой для встречи Рождества. Также она благодарит госпиталь Альберта Эйнштейна за всю оказанную помощь в лечении знаменитого футболиста.

Ранее 81-летний футболист был госпитализирован в госпиталь для прохождения курса химиотерапии. В сентябре Пеле перенес операцию по удалению опухоли в кишечнике.