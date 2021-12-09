В Генштабе назвали степень готовности наземных стратегических ядерных сил РФ

Ядерная триада России обеспечивает решение задач сдерживания потенциального противника, в готовности к боевому применению находятся свыше 95% пусковых установок наземных стратегических ядерных сил (СЯС), заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

«В наземных стратегических ядерных силах более 95% пусковых установок содержатся в постоянной готовности к боевому применению», - сказал Герасимов в четверг на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

При этом в Ракетных войсках стратегического назначения продолжается перевооружение на комплексы «Ярс», а также приводятся в готовность к боевому применению очередные пусковые установки ракетного комплекса «Авангард», отметил глава Генштаба.

«В боевой состав морских стратегических ядерных сил в ближайшее время будет введен еще один атомный подводный крейсер с баллистическими ракетами "Булава"», - отметил Герасимов.

Он также сообщил, что развитие российских ядерных сил ведется в строгом соответствии с международными обязательствами, определенными Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

При этом в складывающейся обстановке Россия продолжает плановую деятельность по укреплению обороноспособности, а поддержание высокой боевой готовности ядерной триады, по словам Герасимова, является одной из основных задач повышения боевых возможностей Вооруженных сил.

Также Герасимов заявил, что Россия и Китай продолжат совместные патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пекина - важное звено обеспечения стабильности в АТР.

Материал подготовили: Сергей Александров, Алексей Курильченко