Экс-председателя думы Чукотки Маслова задержали в Анадыре

Экс-председателя думы Чукотки Александра Маслова задержали в Анадыре. Об этом сообщил глава Комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Заявляю со всей ответственностью, как инициатор возбуждения уголовного дела: А. Маслов задержан при вылете в Москву из Анадыря и помещен в ИВС. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ - прим. ред.)», - написал Хинштейн.

СК РФ по Чукотскому автономному округу сообщил 11 ноября о расследовании уголовного дела в отношении Маслова. По версии следствия, в период с 2019 по 2021 годы подозреваемый единолично принимал незаконные решения о поощрении и премировании самого себя. Сообщается, что общий ущерб бюджету от действий Маслова составляет почти девять миллионов рублей. Эту же информацию подтверждает и Хинштейн.

«В результате вышеуказанных противоправных действий бюджету Чукотского автономного округа был причинен имущественный ущерб в сумме более 8,9 миллионов рублей», - сказано в сообщении СК.

По словам Хинштейна, основанием к возбуждению дела послужили материалы прокурорской проверки.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что количество уголовных дел о коррупции выросло на 15% с начала года. По словам главы СК РФ, за девять месяцев 2021 года в ведомство поступило более 23 тысяч сообщений о коррупционных преступлениях, а ущерб от них составил 13 млрд рублей.