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Кремль рассчитывает на конструктивные отношения с новым канцлером Германии

Кира Карон
13:33 08.12.2021
Шольц сменил на посту канцлера Ангелу Меркель, которая руководила Германией 16 лет.
Кремль рассчитывает на конструктивные отношения с новым канцлером Германии
© Фото: imago-images.de, Globallookpress
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на то, что между президентом России Владимиром Путиным и новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем сложатся конструктивные отношения. Об этом он сказал в среду.



«Мы надеемся также на то, что германская сторона по-прежнему будет исходить из понимания безальтернативности диалога для решения даже самых сложных разногласий, как это было до сих пор», - сказал Песков.

Контактов с новым правительством Германии, по словам Пескова, пока не было, но Владимир Путин обязательно направит новому главе кабмина ФРГ поздравительную телеграмму.

Напомним, что на пост канцлера ФРГ избран министр финансов Германии, лидер Социал-демократической партии страны Олаф Шольц. Голосование по выборам канцлера состоялось в бундестаге.

Шольц сменил на посту канцлера Ангелу Меркель, которая руководила Германией 16 лет, а точнее, 5 854 дня, что на 15 дней меньше рекордного срока Гельмута Коля.

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