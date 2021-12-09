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«Отошли покурить»: москвич лишился пяти тысяч рублей из-за выброшенной еды

Светлана Иванова
13:19 09.12.2021
Жителя столицы ограбили у ресторана быстрого питания в центре города.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ
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В Москве задержали подозреваемых в грабеже у ресторана быстрого питания на Цветном бульваре. Об этом сообщили в столичной полиции.

Потерпевший, 24-летний житель города, рассказал, что отправился с другом в заведение общепита и занял пустой столик. Лежащие на нем подносы молодые люди убрали, решив, что предыдущие посетители уже покинули ресторан.

Однако вскоре появилась компания мужчин, которая сообщила, что прервала трапезу только на время курения, и принялась требовать компенсацию за выброшенную еду. Потерпевший оплатил новый заказ, однако позже выяснение отношений продолжилось на улице, где за инцидент потребовали еще 500 рублей. Потерпевший согласился и начал совершать перевод, тогда  один из злоумышленников отобрал телефон и через мобильное приложение перевел денежные средства в размере пяти тысяч рублей. Молодые люди обратились в полицию.

В результате подозреваемых в преступлении - мужчин 24 и 25 лет – задержали. По факту преступления возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Нарушителям грозит до семи лет лишения свободы.

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