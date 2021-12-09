Подруга подозреваемой в хищении денег из банка кассирши усомнилась в ее вине

Подруга кассирши, которая подозревается в хищении из банка в Ачинске 22 миллионов рублей, рассказала о ее семье. По словам женщины, у них имелись долги, но верить в то, что кассирша могла украсть деньги и скрыться, она отказывается.

«Пропавшая кассирша была всегда вежлива и приветлива, они часто встречались в подъезде и разговаривали. По ее словам, мать и муж пропавшей находятся в Ачинске. Они до сих пор в шоке от того, какие страсти происходят вокруг родственницы», - сообщает телеканал «Мой Красноярск».

Также корреспондент телеканал пообщался с соседями кассирши. По их словам, семья женщины была состоятельной - у нее имелись две дорогие иномарки.

Причастность женщины к хищению установила полиция. В настоящее время подозреваемая находится в розыске. Согласно сообщению матери возможной преступницы, женщина пропала.