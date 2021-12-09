В России выявили 30 209 новых случаев COVID-19 за сутки

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за последние 24 часа выявили 30 209 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. За сутки в РФ полностью выздоровели 35 794 человека. Как отмечается, у 7,4% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 2 948 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте находится Санкт-Петербург - там обнаружили 2 111 новых случаев COVID-19. Далее следует Подмосковье, где за сутки количество инфицированных выросло на 1 616. Затем Самарская область (749), Красноярский край, где заболевших - 729 человек.

В мире число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом выросло до 267 815 564. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. В число стран с более чем 20 миллионами случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал омикрон-штамм признаком скорого окончания пандемии. По словам эксперта, тот факт, что заболевание новым штаммом COVID-19 протекает в легкой форме, говорит о попытках вируса «спрятаться» от обладателей защиты от болезни.