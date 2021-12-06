Иммунолог назвал омикрон-штамм признаком скорого окончания пандемии

Появление омикрон-штамма коронавируса может говорить о том, что пандемия COVID-19 близится к своему завершению. Такое мнение выразил врач-иммунолог Владислав Жемчугов. По его словам, новая разновидность вируса вступила в борьбу не только с коллективным иммунитетом, но и с другими штаммами.

«Мутации происходят всегда, это естественный процесс эволюции. Новый штамм начинает бороться со своими "коллегами" и окружающей средой, в которую включен в том числе и коллективный иммунитет, созданный как переболевшими, так и вакцинированными людьми. Если штамм побеждает в селекции, значит, он имеет какие-то преимущества, например, способность "уклоняться" от коллективного иммунитета. За счет этого он и будет распространяться - будут болеть даже переболевшие и привитые, но гораздо легче», - рассказал врач.

По мнению Жемчугова, информация о более легком течении заболевания омикрон-штаммом говорит о том, что коронавирус в ближайшем будущем может исчезнуть.

«Можно предположить, что вирус начинает "прятаться". В первую очередь будут болеть новые, не переболевшие люди, поэтому ВОЗ следует направить свои силы на то, чтобы провакцинировать регионы, где мала иммунная прослойка. Вирус хочет "найти новых хозяев", на которых он мог бы паразитировать. Есть вероятность, что вирус опять уйдет в природу. Также есть вероятность, что он исчезнет совсем, как исчезли вирусы SARS (атипичная пневмония) и MERS - они просто пропали, никто не знает куда. Я подозреваю, что данная пандемия близится к финишу», - отметил иммунолог.

Ранее в ходе сбора данных о течении заболевания COVID-19 у людей, которые заразились омикрон-штаммом, ВОЗ установила факт более легкого течения заболевания. Несмотря на это, нужно действовать быстро, чтобы предотвратить распространение вируса.