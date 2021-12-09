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«Настоящие зимние морозы»: синоптик рассказал о погоде на ближайшие дни

Кира Карон
11:47 09.12.2021
После выходных наступит повышение температуры, так как антициклон уйдет на юго-восток и Московский регион будет на западной периферии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», что в столицу пришли настоящие зимние морозы. Он отметил, что в четверг температура ниже нормы примерно на четыре градуса. И это означает, что температура соответствует самому холодному периоду.

«Можно привести в пример 30 и 31 января, когда по климату холодные дни. Вот температурный фонд сегодня такой же. Но на самом деле это еще не придел, потому что завтра, в пятницу, субботу температура будет еще ниже. Связано это с тем, что антициклон, который перемещается с севера, делает малооблачную погоду и значит, что ночью будет сильное выхолаживание и вымораживание», - сказал синоптик.

После выходных, добавил Вильфанд, наступит повышение температуры, так как антициклон уйдет на юго-восток.

«Поэтому ожидается температура -15, - 17 в Москве, а по области до - 19 градусов. Днем немного теплее. Ожидается - 11, -13. Вот такая настоящая зимняя погода. После выходных наступит повышение температуры, так как антициклон уйдет на юго-восток и Московский регион будет на западной периферии. И это значит, что будет поступать теплая, воздушная масса. А во вторник уже температура может приблизиться к нулевой отметке», - заключил эксперт.

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