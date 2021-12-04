Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врач объяснил, как правильно падать при гололедице

Иван Линдеманн
10:02 04.12.2021
В Москве и Подмосковье в субботу, 4 декабря, из-за ветра и гололедицы объявлен желтый уровень погодной опасности.
Врач объяснил, как правильно падать при гололедице
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Чтобы не получить травму при гололедице, важно соблюдать несколько правил. В первую очередь, выбрать правильную обувь: она должна быть с толстой рельефной подошвой и хорошим сцеплением с поверхностью. Об этом предупредил врач Артем Николаев.

Ни в коем случае нельзя выходить на улицу в обуви на каблуках или высокой платформе.

«Выбирайте ботинки с толстой рельефной подошвой и хорошим сцеплением с поверхностью. На любимую пару обуви можно купить антигололедные насадки или установить профилактику от скольжения в обувной мастерской», - сказал он РИА Новости.

Второе правило - смотреть под ноги и ходить медленными шагами, наступая на всю подошву. На лестнице нужно держаться за поручни, ставить ноги вдоль ступеней. Также стоит подумать над тем, чтобы заменить сумку на рюкзак, поскольку сумка на одно плечо смещает центр тяжести.

«Пожилым людям лучше взять на улицу трость с резиновым или острым наконечником», - подчеркнул врач.

Самое важное при гололедице - научиться правильно падать. Запрещено выставлять руки вперед и отклоняться назад, иначе это грозит переломами рук, травмами позвоночника и черепно-мозговыми травмами. Лучше всего сгруппироваться и падать на бок.

Если избежать падения не удалось, то вставать сразу не рекомендуется.

«Сначала осмотрите себя и оцените свое состояние. Если даже на несколько секунд вы потеряли сознание, чувствуете шум в ушах, головокружение, тошноту, сильную боль или понимаете, что с рукой или ногой что-то не то - не рискуйте и вызовите скорую помощь», - рекомендовал врач.

До приезда специалистов он посоветовал не менять своего положения.

В Москве и Подмосковье в субботу, 4 декабря, из-за ветра и гололедицы объявлен желтый уровень погодной опасности. По данным метеорологов, порывы ветра в столичном регионе местами будут достигать 15 метров в секунду. Предупреждение о гололедице действует до 12.00 воскресенья, 5 декабря.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.