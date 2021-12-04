Врач объяснил, как правильно падать при гололедице

Чтобы не получить травму при гололедице, важно соблюдать несколько правил. В первую очередь, выбрать правильную обувь: она должна быть с толстой рельефной подошвой и хорошим сцеплением с поверхностью. Об этом предупредил врач Артем Николаев.

Ни в коем случае нельзя выходить на улицу в обуви на каблуках или высокой платформе.

«Выбирайте ботинки с толстой рельефной подошвой и хорошим сцеплением с поверхностью. На любимую пару обуви можно купить антигололедные насадки или установить профилактику от скольжения в обувной мастерской», - сказал он РИА Новости.

Второе правило - смотреть под ноги и ходить медленными шагами, наступая на всю подошву. На лестнице нужно держаться за поручни, ставить ноги вдоль ступеней. Также стоит подумать над тем, чтобы заменить сумку на рюкзак, поскольку сумка на одно плечо смещает центр тяжести.

«Пожилым людям лучше взять на улицу трость с резиновым или острым наконечником», - подчеркнул врач.

Самое важное при гололедице - научиться правильно падать. Запрещено выставлять руки вперед и отклоняться назад, иначе это грозит переломами рук, травмами позвоночника и черепно-мозговыми травмами. Лучше всего сгруппироваться и падать на бок.

Если избежать падения не удалось, то вставать сразу не рекомендуется.

«Сначала осмотрите себя и оцените свое состояние. Если даже на несколько секунд вы потеряли сознание, чувствуете шум в ушах, головокружение, тошноту, сильную боль или понимаете, что с рукой или ногой что-то не то - не рискуйте и вызовите скорую помощь», - рекомендовал врач.

До приезда специалистов он посоветовал не менять своего положения.

В Москве и Подмосковье в субботу, 4 декабря, из-за ветра и гололедицы объявлен желтый уровень погодной опасности. По данным метеорологов, порывы ветра в столичном регионе местами будут достигать 15 метров в секунду. Предупреждение о гололедице действует до 12.00 воскресенья, 5 декабря.