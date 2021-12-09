Диетолог назвала лучшее блюдо для снижения холестерина

Потребление домашнего чечевичного супа помогает понизить уровень холестерина. Такого мнения придерживается диетолог Лорен Манакер. Она отметила, что полезные свойства блюда объясняются большим количеством полезных для сердца питательных веществ, включая калий и клетчатку.

Самостоятельно приготовленный суп является более предпочтительным в рационе по сравнению с готовыми блюдами, в которых, как правило, слишком много натрия. Избыток этого элемента в пище снижает концентрацию железа, калия, фосфора, кальция и магния в организме, в результате возрастает нагрузка на сердце и почки и могут развиться многие болезни, пишет портал «Еat This, Not That!».

По словам Манакер, чтобы чечевичный суп был более полезным для здоровья, в него стоит добавить свежие овощи, например, морковь и капусту, и отказаться от использования полуфабрикатов.

При этом специалист подчеркнула, что только диета не способна решить проблему высокого холестерина. Необходимы также регулярная физическая активность, отказ от употребления алкоголя, а в некоторых случаях и прием соответствующих препаратов.