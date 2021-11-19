Ученые назвали обычный продукт, способный вызвать инсульт

Избыток соли в рационе способен существенно увеличить риск инсульта. К такому выводу пришли ученые из США. Дело в том, что популярная приправа задерживает жидкость в организме, что повышает артериальное давление и способствует развитию сердечно-сосудистых недугов.

«Продукты, прошедшие технологическую обработку, такие как консервированные супы, содержат слишком много соли», - приводит Express заявление экспертов.

Ученые рекомендовали отказаться от блюд с высоким содержанием соли, особенно представителям группы риска: гипертоникам и пожилым.

Симптомы развивающегося инсульта просты, и знать их необходимо, чтобы вовремя предотвратить трагедию, уточняют авторы материала. Как правило, у больного возникает асимметрия лица, которое словно оплывает с одной стороны. Речь становится спутанной, человек не может внятно назвать свое имя и фамилию. Двигательная функция страдает одной из первых, пострадавший не в состоянии вытянуть руки вперед и удерживать их на весу на уровне груди.