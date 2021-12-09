Российские мотострелки в Таджикистане получили новые крупнокалиберные пулеметы «Утес»
Мотострелки российской военной базы в Таджикистане вооружились «Утесами». Новые крупнокалиберные пулеметы недавно поступили в соединение.
Расчеты уже опробовали их на тренировке на горном полигоне Ляур - в роли учебной цели выступила списанная бронетехника. Для «Утеса» - легкая добыча.
Благодаря «Утесам» огневая мощь мотострелковых частей 201-й базы серьезно возросла.
НСВ-12,7 «Утес» - крупнокалиберный пулемет, предназначенный для борьбы с легкобронированными наземными целями, огневыми точками и целями, находящимися за мелкими укрытиями, на дальности до 1 000 метров, а также для ведения огня по скоплениям пехоты и транспорта на дальности до 1 500 метров и по низколетящим воздушным целям на высоте до 1 500 метров.
Ранее сообщалось, что военнослужащие ЦВО взяли штурмом здание на учениях «Кобальт-2021» в Таджикистане.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгов