Российские мотострелки в Таджикистане получили новые крупнокалиберные пулеметы «Утес»

Мотострелки российской военной базы в Таджикистане вооружились «Утесами». Новые крупнокалиберные пулеметы недавно поступили в соединение.

Расчеты уже опробовали их на тренировке на горном полигоне Ляур - в роли учебной цели выступила списанная бронетехника. Для «Утеса» - легкая добыча.

Благодаря «Утесам» огневая мощь мотострелковых частей 201-й базы серьезно возросла.

НСВ-12,7 «Утес» - крупнокалиберный пулемет, предназначенный для борьбы с легкобронированными наземными целями, огневыми точками и целями, находящимися за мелкими укрытиями, на дальности до 1 000 метров, а также для ведения огня по скоплениям пехоты и транспорта на дальности до 1 500 метров и по низколетящим воздушным целям на высоте до 1 500 метров.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ЦВО взяли штурмом здание на учениях «Кобальт-2021» в Таджикистане.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгов