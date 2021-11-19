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Военнослужащие ЦВО взяли штурмом здание на учениях «Кобальт-2021» в Таджикистане

Тимур Шерзад
11:30 19.11.2021
Проведя разведку, российские военнослужащие выполнили вертикальный аэромобильный охват условно захваченного района. Для этого применялись зависшие на высоте в два десятка метров вертолеты Ми-8МТВ5-1.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие Центрального военного округа взяли штурмом здание на учениях Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Кобальт-2021» в Таджикистане. Забаррикадировавшийся условный противник был уничтожен. 

Проведя разведку, российские военнослужащие выполнили вертикальный аэромобильный охват условно захваченного района. Для этого применялись зависшие на высоте в два десятка метров вертолеты Ми-8МТВ5-1. С земли обстановку контролировали штурмовые группы на бронетранспортерах БТР-80 и бронеавтомобилях «Тигр»

Подразделения спецназа, высаживавшиеся из вертолетов на крышу контролируемого условным противником здания, прикрывали снайперские пары. 

Одновременно с этим здание и прилегающий к нему участок местности были взяты в «полумесяц» наземными силами - условному противнику блокировались возможные пути отхода. Наземные группы вступили в огневой контакт с боевым охранением неприятеля.

Блокировав здание, разведчики начали штурм под прикрытием крупнокалиберных пулеметов бронетранспортеров. В результате условный противник был уничтожен, за исключением командира и нескольких человек, которых взяли в плен. 

Всего в учениях задействовали 60 человек и 10 единиц военной техники, включая два вертолета Ми-8МТВ5-1 авиагруппы 201-й военной базы Центрального военного округа.

«Тигр» - российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль, армейский автомобиль-вседорожник.

Создан для перевозки людей и грузов по бездорожью. Имеет несколько модификаций, которые различаются как вооружением, так и классом бронезащиты.

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