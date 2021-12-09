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Под Калининградом вспыхнуло здание возле замка Вальдау

Алексей Курильченко
11:23 09.12.2021
Площадь горения кровли заброшенного здания составляла 600 квадратных метров.
© Видео: Вконтакте, Дарья Крайнова © Фото: Вконтакте, Дарья Крайнова
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В поселке Низовье Гурьевского района загорелась кровля заброшенного здания ПТУ, расположенного напротив старинного прусского замка Вальдау, который сейчас используется как музей. На место горения выехали несколько пожарных расчетов.

«На территории замкового комплекса загорелась кровля неэксплуатируемого здания. Площадь - приблизительно 600 квадратных метров. В 9.38 произошла локализация, позже площадь сократилась до 300 квадратов. Угрозы переброски пламени на замок нет», - сообщили в пресс-службе МЧС.

Директор музея также подтвердил «Звезде» информацию о том, что замку ничего не угрожает.

Ранее в Тюмени произошел пожар в двухэтажном жилом доме. В ходе тушения обнаружены тела троих мужчин и одной женщины без внешних признаков криминальной смерти. Одна из версий произошедшей трагедии - неосторожное обращение с огнем.

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