Десантники ошеломили условного противника «огневой каруселью» под Новороссийском

Десантники под Новороссийском устроили условному противнику «огневую карусель».

На полигоне Раевский экипажи БМД осваивают новый вид маневренного боя, когда цели постоянно находятся под массированным обстрелом из различных видов вооружения сразу нескольких боевых машин.

Такой метод ведения боя позволяет быстро подавить огневые точки неприятеля, прижать его к земле, сковать вражеский маневр. Десантники также успешно поразили цели не только из орудий БМД, но и из стрелкового оружия - с автоматом Калашникова десантники всегда на «ты».

АК-12 - автомат производства концерна «Калашников», который уже поступает на вооружение Российской армии и заменит АК-74М.

АК-12 принят на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ в конце 2018 года. Тогда же первая партия автоматов поступила в войска.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгов